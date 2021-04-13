Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль 12 апреля торговался на уровне закрытия прошлой недели. Торги на Мосбирже открылись снижением к доллару США на фоне сохраняющегося конфликта на востоке Украины и ожидаемых санкций со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Российская валюта находилась в минусе четыре часа. Рост курса доллара был ограничен уровнем 77,76 руб. С ростом нефтяных котировок до $64,27 рубль отыграл все потери.

Завершились торги по рублевым парам завершились практически на уровнях закрытия в конце предыдущей недели (9 апреля).

Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 77,38 руб., фунт/рубль — на 0,02%, до 106,28 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,03%, до 97,17 руб.

Восстановлению цен на нефть способствовали несколько факторов: снятие ограничений в Англии, ускорение вакцинации в ЕС, а также атака на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в Джубайле и Джидде.

Сегодня, 13 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $63,56. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 77,40 руб.

В ближайшее время на рынке сохранится неопределенность. В центре внимания участников рынка остается геополитика.

Если санкции со стороны США окажутся мягкими, а напряженность в Донбассе начнет снижаться, у рубля будет отличная возможность вернуть часть утраченных позиций (примерно 2−3 рубля). Сейчас мало желающих покупать рубль.

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