Джакарта, , 08:04 — REGNUM Число погибших в результате тропического циклона «Сероя» в Индонезии увеличилось до 179 человек, сообщает Antara.

«На сегодняшний день 179 человек погибли и 45 пропали без вести», — заявил заместитель губернатора провинции Восточная Нуса-Тенгара.

В провинции также заявили, что продолжают искать погибших при наводнении и оползнях с помощью служебных собак.

Согласно представленным данным, на Флоресе погибли 72 человека, в округе Лембата — 47, в округе Алор — 28 человек, в Купанге — 12.

Как сообщало ИА REGNUM, у берегов Индонезии, в море Натуна, удалось захватить пять незаконных иностранных рыболовных лодок под вьетнамскими флагами.

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