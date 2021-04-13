Уфа, , 08:03 — REGNUM Два ребенка получили серьезные травмы в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что днем 12 апреля в Баймакском районе на автодороге Ира — Магнитогорск опрокинулся автомобиль «Лада Гранта», под управлением 30-летнего мужичины-отца детей. ДТП произошло на 117 км этой автотрассы около д. Галеево.

В результате водитель получил перелом позвоночника, его сыновья двух лет и четырех лет получили серьезные травмы.

Отмечается, что в настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП пострадали пять человек.