Оттава, , 08:02 — REGNUM Военные моряки Канады и США в ходе международной операции по борьбе с наркотрафиком CARIBBE пресекли переброску в Северную Америку более 1,1 тонны наркотиков. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Канады.

«Канадские боевые корабли HMCS Brandon и HMCS Saskatoon при поддержке 103-го и 108-го спецотрядов Береговой охраны США изъяли 1120 кг кокаина и 45 кг марихуаны во время операций по перехвату наркотиков в восточной части Тихого океана 21 и 23 марта 2021 года», — говорится в заявлении канадского военного ведомства. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в $44 млн.

В операциях по перехвату контрабандистов у берегов Латинской Америки также был задействован катер Береговой охраны США.

Напомним, что международная операция по борьбе с наркотрафиком CARIBBE проходит в регионе с 2006 года. В ней традиционно участвуют военные корабли и самолёты Канады, США, Великобритании, Франции, Испании и Нидерландов. Для пресечения преступного наркотрафика ВМС и морская авиация заинтересованных стран патрулируют воды Карибского бассейна, Мексиканского залива, а также тихоокеанское побережье ряда стран региона, включая берега Эквадора и Колумбии.

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