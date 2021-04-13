Сараево, , 08:05 — REGNUM Директор агентства США по международному развитию в Боснии и Герцеговине Ненси Эслик подписала соглашение с представителем ЮНИСЕФ Ровнак Кан на церемонии, состоявшейся 12 апреля утром в офисе ООН в Сараево. На церемонии присутствовал американский посол Эрик Нельсон и координатор ООН Ингрид Макдональд. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Новая двухлетняя программа «укрепления социальной и медицинской помощи в ответ на пандемию коронавируса в Боснии и Герцеговине» поможет противодействовать ее разрушительному воздействию на граждан Боснии и Герцеговины, особенно социально-экономическим последствиям. Коронавирус резко замедлил запланированный экономический рост, снизив доходы граждан Боснии и Герцеговины.

В офисе Организации Объединенных Наций подчеркнули необходимость устранения влияния коронавируса на экономику и общество в целом. В качестве руководителя этого проекта ЮНИСЕФ будет способствовать развитию социального предпринимательства, оказывать поддержку усилиям правительства по вакцинации граждан и других учреждений здравоохранения. ЮНИСЕФ поможет решить проблемы в сфере образования в Боснии и Герцеговине.