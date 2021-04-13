Пенза, , 08:34 — REGNUM В Пензе 14 апреля закончится пятидневный период, за время которого среднесуточная температура наружного воздуха составит выше восьми градусов Цельсия. Ресурсоснабжающим компаниям в связи с этим будет рекомендовано завершить отопительный сезон. Об этом заявил начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Юлин.

Перед окончанием отопительного периода в Пензе проведут температурные испытания сетей — температура теплоносителя поднимется выше 75 градусов. Подобные мероприятия необходимы для выявления повреждений на магистральных сетях и дальнейшей подготовки к отопительному сезону 2021−2022 годов.

Испытания не коснутся социальных объектов в Арбеково. На время проведения данных мероприятий школы, детсады и медучреждения будут отключены от подачи теплоносителя. Старт испытаний намечен на утро среды, 14 апреля. За период проведения температурных испытаний дополнительных начислений за услуги ЖКХ населению выставлять не будут.

Городские власти планируют прекратить подачу тепла в дома пензенцев к концу текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, системы теплоснабжения в Москве начали готовить к завершению отопительного сезона.

Читайте также: В Москве завершается отопительный сезон

Читайте также: В Воронеже прогнозируют +22: когда отключат отопление?