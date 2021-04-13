Оренбург, , 07:52 — REGNUM В Оренбургской области полиция завершила расследование уголовного дела о попытке хищения более 117 млн рублей у организации, предоставляющей услуги связи. Материалы направлены в Центральный районный суд города для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В мошенничестве обвиняют группу, в которую вошли двое жителей Москвы и житель Оренбурга. По данным ведомства, под видом поставки оборудования для локальной очистки дождевых, талых и поливомоечных сточных вод, а также системы газового пожаротушения злоумышленники, задающие руководящие должности в частных компаниях, пытались похитить крупную денежную сумму.

Организацию, предоставляющую услуги связи, планировалось использовать в качестве посредника в поставке оборудования между московской и оренбургской фирмами. Как выяснилось, оборудование, которое намеревались поставить через посредника, ранее уже поставлено на основании прямых договоров. Дополнительной поставки не требовалось. Обвиняемые в мошенничестве намеревались изготовить фиктивные документы, подтверждающих поставку оборудования.

В рамках расследования уголовного дела полицейские проанализировали выписки по расчетным счетам более 15 организаций, истребовали бухгалтерскую и налоговую отчетность. На имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млн рублей наложен арест.