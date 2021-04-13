Тюмень, , 07:52 — REGNUM В Тюменской области более чем на 100 млн рублей сократили финансирование программы «Сохранение и использование объектов культурного наследия». Об этом сообщила председатель регионального комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева.

«На реализацию региональной госпрограммы «Сохранение и использование объектов культурного наследия» в 2020 году было выделено свыше 255 миллионов рублей, на 2021 год запланированы расходы в сумме более 145 миллионов рублей», — цитирует Базилеву пресс-служба губернатора Тюменской области.

На эти деньги, по словам Анны Базилевой, запланировано окончание реставрации церкви Спаса на улице Ленина в Тюмени, завершение разработки проектов реставрации Спасской церкви и исторического здания на Базарной площади в Тобольске.

Всего в Тюменской области около двух тысяч объектов культурного наследия. Из них 642 включены в федеральный реестр, 70% из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к началу 2021 года, отметила председатель регионального комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.