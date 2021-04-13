Красноярск, , 07:51 — REGNUM За месяц (в марте 2021 года по отношению к февралю 2021 года) в Красноярском крае цены на потребительском рынке увеличились на 0,4%. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в Красноярскстате.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Среди продовольственных товаров значительнее всего подорожали свежая белокочанная капуста (на 10,8%), яблоки (на 9,3%), морковь (на 7,1%), виноград (на 7,1%).

В то же время подешевели свежие огурцы и помидоры (на 37,7% и на 4% соответственно), нежирный творог (на 3,5%).

Среди непродовольственных товаров значительнее всего подорожало газовое моторное топливо (на 8,3%). Металлочерепица выросла в цене на 7,4%, еврошифер — на 4,9%, доска обрезная — на 4,5%, садовая лопата — на 4,4%.

Подешевели стиральный порошок (на 4,1%) и «Индапамид» (на 3,1%).

Из платных услуг больше всего подорожало проживание в гостинице 4−5* (на 8,8%). Стала ниже плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) — на 5,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по март 2021 года цены на медикаменты в Омской области выросли в среднем на 1,6%.

Читайте также: В Омской области подорожали лекарства