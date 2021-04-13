Биробиджан, , 07:51 — REGNUM В Еврейской АО более 26 часов тушили пожар на улице Индустриальной в Биробиджане. Горели отходы деревообработки. Рассматривается две версии возникновения возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Площадь пожара составила три тысячи кв. м. Несмотря на сухую ветреную погоду, удалось не допустит распространения огня на жилые дома и объекты экономики. В тушении были задействованы 32 человека и десять единиц техники. Ситуация осложнялась тем, что поблизости отсутствовали водоисточники. Пожарным пришлось прокладывать километры рукавных линий для бесперебойной подачи воды.

С 8 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.

В настоящее время специалисты рассматривают две возможные версии возникновения пожара — неосторожное обращение с огнём и умышленные действия по уничтожению имущества путём поджога.

«На лиц, нарушающих требования пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции: — на граждан до 4 тыс. рублей; на должностных лиц — до 30 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей — до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — до 400 тыс. рублей», — пояснил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Иван Копысов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО с начала 2021 года на пожарах погибли четыре человека, ещё шесть получили различные травмы.