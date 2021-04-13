Челябинск, , 07:47 — REGNUM В Челябинской области ФАС приостановила аукцион по закупке трамваев. Поводом стала жалоба ООО Торговый дом БКМ», сообщает пресс-служба регионального управления.

Заказчиком является казённое учреждение «Организатор перевозок Челябинской области». Начальная цена контракта находится на отметке 1,065 млрд рублей. Конкурс был объявлен 7 марта. Провести отбор победителя планировалось 13 апреля.

Всего в рамках закупки планировалось купить 30 вагонов. Цена одного была определена на отметке примерно 35,5 млн рублей.