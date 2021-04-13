Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Очередным проявлением «беспамятства» США является отсутствие имени советского космонавта Юрия Гагарина в сообщении американского госдепа по поводу шестидесятилетия выхода человека в космос. Об этом говорится 12 апреля в заявлении на странице в Facebook посольства России в Вашингтоне.

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«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — сказано в комментарии дипмиссии РФ.

Российские дипломаты отметили, что госдепартамент в своем сообщении также не указал СССР — страну, которая первой отправила человека в космос. Кроме того, к посту была прикреплена фотография с одним из американских астронавтов.

В посольстве напомнили, что бюст Гагарина можно увидеть в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики США. Помимо этого, памятники Гагарина установлены в ряде американских городов, включая Нью-Йорк, Хьюстон и Чикаго.

Сотрудники дипмиссии указали также и то, что 35-й американский президент Джон Кеннеди поздравил советского лидера Никиту Хрущева после полета Гагарина в космос в 1961 году. Дипломаты выразили надежду, что их коллеги из США больше не станут «стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля директор Центра космоса, науки и культуры «Планетания» в израильском городе Нетания Шели Гринберг объявила, что к 12 апреля в Израиле представят специальную марку, посвящённую 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

12 апреля руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что День космонавтики является предметом общей гордости и близок «по своему звучанию» к 9 мая 1945 года.

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