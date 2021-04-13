13 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Япония решила сбросить недостаточно хорошо очищенную зараженную воду с АЭС «Фукусима» в океан без консультаций с международным сообществом

Цинь Шихуан, , 08:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая с тревогой отреагировало на решение Японии сбросить недостаточно хорошо очищенную зараженную воду с АЭС «Фукусима» в океан без консультаций с международным сообществом.

Радиация Иван Шилов © ИА REGNUM

Не исчерпав всех необходимых средств безопасной утилизации, Япония в одностороннем порядке приняла решение утилизировать ядерные сточные воды на АЭС «Фукусима» путем сброса в море без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом, несмотря на внутренние и внешние сомнения и возражения, заявляет МИД Китая

Японии настоятельно рекомендуется признать свою ответственность, придерживаться научной позиции, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом реагировать на серьезную озабоченность международного сообщества, соседних стран и собственных граждан. Япония должна пересмотреть вопрос о сбросе радиоактивных сточных вод на АЭС «Фукусима» и не начинать сброс морской воды до тех пор, пока не будут проведены полные консультации и достигнуто соглашение со всеми заинтересованными сторонами и Международным агентством по атомной энергии.

Китайские пользователи сети оставили тысячи обеспокоенных сообщений под соответствующей новостью телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo. Множество пользователей нелицеприятно высказались касательно Японии. Некоторые утверждали, что Япония — это «рак человечества», а некоторые желали Японии побольше радиоактивных дождей после сброса отравленной воды в океан.

«По словам чертовых япошек, отравленная вода разбавится в океане и все будет нормально! Так зачем же вы сливаете ее в море, оставьте себе, черти, выпейте, и дело с концом», — разразился Цинь Хуэй.

Эксперты МАГАТЭ на АЭС Фукусима-1 Greg Webb. IAEA

Очень многие пожелали Японии скорейших катаклизмов, связанных с водной стихией, а также прочих геологических катастроф в связи с этим. Не меньшее возмущение вызвало молчание западных стран, которые закрывают глаза на очевидное экологическое загрязнение океана.

«Как Китай выбрасывает углекислый газ, так западные страны тут же кричат во всеуслышание об этом. Как Япония сбрасывает напрямую в воду ядерные отходы, так европейские страны и США мигом перестают это замечать», — заявил пользователь «Жаль, что я не так хорош, как ты».

Другие пользователи поддержали сообщение, добавив, что весь западный мир единодушно потерял дар речи и не может выдавить из себя ни слова осуждения Японии.

«Бесчеловечные глухие черти эти западные правозащитники и экологи, которые притворяются только глухими. Нет в них и ни доли добродетели», — заявил пользователь «Дзинь-дзинь».

Пользователь «Нежирный соус» посетовал, что сама по себе ситуация является скверной, но не менее скверно и то, что только Китай выступает против подобного рода действий Японии.

«Пострадает не только океан, но и вся экосистема, включая океанические и воздушные течения, что грозит катастрофой. Разве нет на это международной управы? ООН здесь не подходит? Всегда так, как кто-то делает что-то действительно влияющее на человечество, США почему-то молчат», — отметила «Море воды 1982».

Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу (сс) NLPD

Пользователь «Завидная космическая невеста» отметила, что США таким образом подтвердили, что сбросы зараженной ядерной воды в океан со стороны Японии соответствует всем международным требованиям и экологическим стандартам. А вот китайцам лучше воздухом не дышать, потому что это грозит потеплением.

«Тихий океан — это место, где формируются тайфуны. Около 20 тайфунов обрушиваются на Китай каждый год. Представьте, как морская вода, загрязненная радиацией, выпадает на землю Китая в виде осадков в результате тайфунов … Наши посевы, горы и реки, лесная растительность и так далее будут отравлены», — заметил один из комментаторов.

Напомним, что решение о сбросе загрязненной воды, принятое правительством Японии, было названо представителем Госдепартамента США Недом Прайсом правильным решением, соответствующим всем международным стандартам. Сброс должен начаться в 2023 году.