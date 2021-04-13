Сараево, , 07:59 — REGNUM Председатель совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия встретился 12 апреля с представителями Всемирного банка, обсудив текущую экономическую ситуацию в Боснии и Герцеговине в контексте поиска решения для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также возможностей финансовой поддержки в реализации проектов, имеющих важное значение для уровня жизни граждан. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Тегельтия указал на необходимость ускоренной работы по реализации проектов и проведению мероприятий, направленных на восстановление рабочих мест, а также преобразование экономической и деловой среды в Боснии и Герцеговине.

На встрече они обсудили ключевые направления и реформы, которые будут реализованы в Боснии и Герцеговине в рамках новой Рамочной программы партнерства со Всемирным банком на период 2022—2026 годы, где особое внимание будет сосредоточено на проектах, направленных на реформирование системы здравоохранения, предприятий, находящихся в государственной собственности, и так называемых программах Зелёной транзиции, которые включает в себя специальную программу улучшения качества воздуха.