Гай, Оренбургская область, , 07:37 — REGNUM В Гае Оренбургской области суд вынес приговор в отношении местного жителя, который учинил стрельбу с балкона дома по дворе, где находились люди, сообщает пресс-служба Гайского городского суда.

Инцидент произошёл летом 2020 года. Их хулиганских побуждений 49-летний мужчина с балкона дома стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья и травматического пистолета в сторону двора жилого дома, где находились прохожие.

Свою вину злоумышленник не признал. Он утверждал, что произвел лишь один выстрел из пистолета, поскольку хотел охолостить ствол. Однако суд поставил под сомнение эту версию, расценив ее как способ защиты.

Судебная инстанция назначила гайчанину наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, признав в виновным в хулиганстве. Приговор в законную силу не вступил.