Кемерово, , 07:36 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 60 случаев, 11 апреля — 59 случаев.

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«Кемерово — 14, Новокузнецк — девять, Топкинский МО — четыре, Междуреченск — четыре, Яшкинский МО — три, Юргинский МО — три, Промышленновский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Прокопьевск — два, Мыски — два, Чебулинский МО — два, Тайга — два, Белово — один, Березовский — один, Киселевск — один, Полысаево — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Тяжинский МО — один», — говорится в сообщении оперативного штаба региона.

За это же время 51 пациент выздоровел, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 34 025 случаев заражения коронавирусом, 33 029 человек выздоровели, 636 пациентов скончались.