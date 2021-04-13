Нью-Дели, , 07:35 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 161 736 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

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Отмечается, что подобный показатель по заболеваемости за одни сутки является рекордным по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 в одной стране с начала пандемии. Всего в Индии подтвердили уже 13,69 млн случаев инфицирования новым коронавирусом. Также за 12 апреля в республике умерли еще 879 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Индии достигло 171 058 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индии одобрили к применению российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Она стала одним из трех препаратов, которые разрешено применять в вакцинации против COVID-19 на индийской территории.

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