Петропавловск-Камчатский, , 07:35 — REGNUM На Камчатке за последние 24 часа выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 11). За весь период пандемии инфицирование подтвердилось уже у 14 289 жителей края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки врачи выписали с полным выздоровлением ещё 27 пациентов. За всё время справились с болезнью 13 548 человек. Ещё десять носителей коронавируса были госпитализированы в стационары. Всего в ковидных госпиталях проходят лечение 120 пациентов.

Ещё у четырех жителей Камчатки врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию. Всего ей болеют 82 носителя коронавируса. Свободными в инфекционных отделениях остаются 44 койки.

На Камчатке за весь период пандемии провели уже более 333 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки в крае не зарегистрировано смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом. За всё время на Камчатке жертвами COVID-19 стали 213 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край получил очередную партию вакцины «Спутник V» — 68 800 доз.