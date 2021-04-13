Пермь, , 07:26 — REGNUM В Пермском крае в приоритетном порядке построят криогенный топливозаправочный пункт (КриоТЗП). Проект планируют реализовать до 2023 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В регионе приняли решение о присвоение проекту по строительству КриоТЗП статуса приоритетного. Это даст возможность уйти от торгов и без этой процедуры передать инвестору в аренду участок земли. Криогенный топливозаправочный пункт появится в Перми на шоссе Космонавтов. Кроме того, инвестор получит административную поддержку со стороны Агентства инвестиционного развития Пермского края.

Власти края заинтересованы в том, чтобы транспорт работал на «чистом» топливе — сжиженном природном газе.