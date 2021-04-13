Загреб, , 07:57 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил уверенность в том, что вопрос о зеленых паспортах может быть разрешен к лету 2021 года и подсчитал, что вакцинами от коронавируса, которые должны прибыть в ближайшее время, будет привита половина населения к концу июня 2021 года. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Пленкович, комментируя соглашение Хорватии и 12 членов Европейского союза О критериях выдачи зелёного паспорта, которые во время пандемии облегчили бы поток туристов, отметил, что это один из стимулов для ускорения работы ведомств.

«И будет ли эта процедура благодаря этой инициативе длиться короче, чем прогнозировалось в течение трех, четырех месяцев, трудно сказать на данный момент», — отметил он журналистам после сессии президиума и Национального совета Хорватского демократического сообщества.