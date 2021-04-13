Новочебоксарск, Чувашия, 13 апреля, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Чувашии налоговая служба подала банкротный иск к новочебоксарской строительной фирме, указав свыше 18 млн рублей задолженности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

С иском в суд вышло управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, ответчиком является новочебоксарское общество «Сигма-М». Налоговики просят суд признать компанию банкротом, указав задолженность в размере 18 281 067 рублей 97 копеек.

Дело зарегистрировано в суде 12 апреля, в производство пока не принято.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сигма-М» зарегистрировано в июле 2005 года, уставный капитал составляет 20 408 рублей 16 копеек, заявленный основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.