Абакан, , 07:17 — REGNUM Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии — 64-летний и 66-летний мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в республиканском правительстве.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Хакасии стали 514 человек, в том числе 381 — старше 65 лет (74,1% от числа летальных исходов).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в Хакасии подтверждён 22 031 случай заражения коронавирусом, выздоровели 21 339 человек.

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