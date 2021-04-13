Уфа, 13 апреля, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В арбитраж Башкирии поступил банкротный иск к ООО «Железобетонный завод №1», в котором трудятся порядка 340 человек. Предприятие получило претензии от налогового органа, заявившего многомиллионный долг. Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Стройка

Претензии инспекции ФНС №4 по Башкирии поступили в суд 12 апреля 2021 года. Сумма долга заявлена в размере 30 372 818,81 рубля.

По данным ЕГРРЮЛ, предприятие работает в сфере производства изделий из бетона для использования в строительстве с ноября 2002 года, то есть почти 19 лет. Фирма базируется в Стерлитамаке. Её уставный капитал — 375 тыс. рублей. Директор с 2019 года — Олег Никифоров. Собственники — Олег Ларин, Виталий Сомов и Алексей Волошенков. Бизнесмены имеют обширные активы в Самарской области, Башкирии, в Москве и Подмосковье.

Башкирский завод — единственный владелец челябинского ООО «Миасский щебеночный завод», созданного в 2005 году.