Симферополь, , 07:14 — REGNUM Странам Запада следует самим объяснить наличие своих войск у границ с Россией, заявил депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Россия на своей территории вольна перемещать свои войска как посчитает целесообразным, ни перед кем отчитываться мы не собираемся и спрашивать дозволения тоже», — приводит его слова РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что Россия действует исходя из целей защиты своих жителей и границ, поэтому маневры в приграничных областях не являются чем-то из ряда вон выходящим. При этом он отметил, что страны НАТО и Украина используют это для обвинения России якобы в готовящейся агрессии.

«Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине и объяснить свое военное присутствие у наших границ», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом действия России у границы с Украиной. Они потребовали, что Москва «прекратила агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной».

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