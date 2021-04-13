Добрянка, Пермский край, 13 апреля 2021, 07:13 — REGNUM В городе Добрянка Пермского края после проверки организации питания в школах прокуратура предъявила претензии, сообщает надзорное ведомство региона.
Выявлены нарушения срока разработки меню, отсутствие учета режима организации и специфики возрастных групп. Меню составлялось без указания калорийности порций, что не позволяло оценить калорийность суточного рациона питания школьников.
«Сравнительный анализ ежедневного меню выявил несоответствие предоставленного питания учащимся примерному меню. Производилась замена блюд, которая не подтверждена необходимыми расчетами соблюдения энергетической ценности. В школьной столовой допускалась реализация запрещенной пищевой продукции», — сказали в прокуратуре.
Кроме того, как оказалось, поставщики школьного питания грешили недопоставками всего объема и ассортимента продукции. Это свидетельствует о ненадлежащем контроле за исполнителями договоров на оказание услуг по организации питания детей в школах.
В адрес руководителей семи городских общеобразовательных учреждений внесены представления.