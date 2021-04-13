Подгорица, , 07:32 — REGNUM Черногория не может рассчитывать на то, что Европейский союз погасит её кредит, который она взяла у Китая для строительства шоссе, заявил 12 апреля представитель Еврокомиссии Питер Стано. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Мы не погашаем кредиты, которые наши партнеры на Западных Балканах берут у третьих стран», — отметил Стано, отвечая на вопрос журналиста о просьбе правительства Черногории помочь ей погасить кредит.

Напомним, вице-председатель черногорского правительства Дритан Абазович заявил в конце марта в Европейском парламенте, что Европейский союз должен помочь Черногории погасить миллиард евро кредита китайскому банку Exim, который взял на себя обязательство построить первый участок шоссе от Бара до границы с Сербией, тем самым помогая уменьшить влияние Китая в этой стране.

Черногория в 2014 году заимствовала у китайского банка средства, чтобы построить первый из трех участков автомагистрали, ведущей из Бара, через города на побережье, до границы с Сербией, под 2 процента годовых и шестилетним льготным периодом, истекающим в этом году, и сроки строительства прорвались несколько раз.