Ульяновск, , 07:11 — REGNUM В Ульяновске двух жителей Татарии подозревают в разбойном нападении и убийстве 47-летней местной жительницы. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Следствие полагает, что убийство было совершено вечером 6 апреля 2021 года в одной из квартир по улице Одесской в Ульяновске, труп обнаружили 10 апреля. По данным правоохранителей, злоумышленники ворвались в квартиру к жительнице Ульяновска, связали её, похитили ноутбук, мобильный телефон, золотые украшения и банковскую карту, после чего задушили жертву.

В следственном управлении также отмечают, что с банковской карты погибшей было снято более 100 тыс. рублей.

Под уголовное преследование попали двое жителей Буинского района Татарии, они задержаны. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области переданы в суд уголовные дела по факту покушения на убийство. В обоих случаях орудием преступлений стал нож, потерпевших удалось спасти. В одном из случаев причиной поступка была ревность.

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