Биробиджан, , 07:05 — REGNUM В Еврейской АО с начала 2021 года на пожарах погибли четыре человека, ещё шесть получили различные травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в области зарегистрирован 441 пожар. Только за последние сутки было ликвидировано восемь техногенных возгораний.

С начала 2021 года в ЕАО зарегистрировано 29 природных пожаров на площади почти 4 тысячи га. При этом 25 из них произошли при выжигании сухой травы. Только за сутки в регионе потушено шесть лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 12 апреля потушили 20 природных пожаров, общая площадь возгораний за сутки составила более 520 га.