Киев, , 07:01 — REGNUM Помощь со вступлением Украине в НАТО должен оказать американский лидер Джо Байден, заявил украинский президент Владимир Зеленский, 12 апреля передает телеканал CNN.

Глава государства признал, что США являются «хорошими друзьями» Украины. Однако, по его мнению, американский президент «должен делать больше» для того, чтобы противостоять России и закончить войну в Донбассе.

Зеленский считает, что США должны «не словами, а делом» продемонстрировать свое желание видеть Украину в составе НАТО. Кроме помощи с Североатлантическим альянсом, украинский президент призвал Вашингтон увеличить объем финансирования и поставки вооружения для Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале о том, что власти Украины желают любым путем впутать НАТО в войну в Донбассе.

13 апреля должна состояться встреча украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

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