Пермь, , 07:01 — REGNUM В Перми суд начал рассматривать второе уголовное дело о гибели людей в мини-отеле «Карамель». На скамье подсудимых оказались бывший главный инженер управляющей компании Вячеслав Х., инспектор Госпожнадзора Разиф И. и заместитель начальника службы эксплуатации группы эксплуатации № 2 ОСП «Пермская» «Пермской сетевой компании» Сергей А. Все они себя виновными не считают, сообщают СМИ.

Между тем, следствие и прокуратура настаивают на вине трех фигурантов громкого дела. По версии следственных органов, из-за их преступных действий в ночь на 20 января 2020 года произошла серьезная коммунальная авария — прорвало трубу и кипяток хлынул на цокольный этаж, где находилась гостиница. В результате погибли пять человек, еще шесть человек получили травмы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года суд вынес приговор в отношении бывшего управляющего отелем Сергея Щ. За оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть людей, он получил срок — пять лет исправительной колонии общего режима.

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