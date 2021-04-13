Абакан, , 06:58 — REGNUM По состоянию на 13 апреля в Хакасии коронавирус выявлен у 22 031 человека, в том числе за последние сутки в регионе подтверждено 12 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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После COVID-19 выздоровели 57 жителей Хакасии. Общее число выздоровевших в регионе — 21 339 человек (96,8% от числа выявленных заразившихся).

В стационарах лечатся 76 ковид-пациентов. 23 человека — в тяжёлом состоянии, девять — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Хакасии выявили 14 носителей коронавируса, выздоровели шесть человек.

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