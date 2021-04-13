Чебоксары, , 06:57 — REGNUM В Чувашии на организацию и проведение рейтингового голосования выделяются средства из резервного фонда республики. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Из регионального резерва на «обеспечение непредвиденных расходов» будет потрачено 6713,9 тыс. рублей. Средства предусмотрены на организацию волонтёрских корпусов для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Согласно распоряжению, автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» выделяется 3456,1 тыс. рублей, в том числе 2511,6 тыс. рублей будет потрачено на обеспечение санитарно-эпидемический требований в условиях пандемии коронавируса.

Также средства будут переданы республиканскому центру по поддержке и развитию способностей у детей и молодёжи «Эткер» (2728,9 тыс. рублей) и бюджетному учреждению «Центр информационных технологий» (528,9 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 апреля по 30 мая будет проходить всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году. В голосовании смогут принять участие все граждане старше 14 лет. В Чувашии будут помогать волонтёры, а одной из площадок для проведения голосования станут МФЦ.