Верхотурье, Свердловская область, , 06:50 — REGNUM 41-летний житель Верхотурья Свердловской области осуждён за убийство и разбойное нападение. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 3 апреля 2020 года он распивал спиртное в бане с двумя своими знакомыми. одним из них, 47-летним инвалидом, у него возник конфликт по причине того, что гражданин е дал ему денег на поездку в такси. Нападавший стал избивать мужчину и требовать номер банковской карты, на которую поступает пенсия. Не добившись своего, он похитил у избитого мобильный телефон, надеясь с его помощью завладеть деньгами, а затем убил человека. После этого он завладел трем тысячами рублей, которые были на карте.

Суд назначил ему 18 лет лишения свободы, в том числе 5 лет в тюрьме. Как отмечает глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, ранее он более 15 лет провёл в местах заключения.