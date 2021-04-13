Благовещенск, , 06:49 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 13). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 080 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 0,1%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса девять человек болеют ОРВИ. У пяти пациентов на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию.

В Приамурье провели уже более 884 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. Численность населения области, по данным Амурстата, на 1 января 2021 года составляет 781,8 тыс. человек.

По информации федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки в Приамурье не зафиксировано смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом. За всё время жертвами COVID-19 стали 262 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО ежесуточно выявляют единичные случаи заражения коронавирусом. Так, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в последние трое суток подтверждалось по одному случаю инфицирования SARS-CoV-2.