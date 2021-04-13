Ханты-Мансийск, , 06:48 — REGNUM Югра заняла четвертую строчку в национальном рейтинге развития событийного туризма по итогам 2020 года. Первые три строчки среди лучших заняли Краснодарский край, Крым и Ленинградская область, сообщает департамент промышленности ХМАО.

Рейтинг составлялся без учёта туристических центров страны — Москвы и Санкт-Петербурга.

Отмечается, что ежегодно в ХМАО проходит более 130 разнообразных мероприятий, привлекающих людей из других регионов страны — исторические реконструкции, театральные, музыкальные и кинофестивали, этно-праздники, регаты, гастрофестивали и другие.

Национальный рейтинг развития событийного туризма России — это интегрированная экспертная оценка, сформированная на основе мнений лидеров российской туриндустрии.