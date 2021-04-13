Лысьва, Пермский край, , 06:47 — REGNUM В городе Лысьва Пермского края вынесен приговор 42-летней местной жительнице, которая признана виновной в крупном мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2015—2016 годы, возглавляла две организации, женщина обманным путем совершила хищение из бюджета Пермского края денежных средств которые были выделены в качестве грантов. Общий объем присвоенных субсидий составил свыше 590 тыс. рублей. Средства предполагались для реализации социальных проектов «Наркотикам нет» и «Экологическая азбука для дошколят».

Жительницу Лысьвы приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей с отсрочкой приговора до достижения ее ребёнком 14-летнего возраста.