Пекин, , 06:45 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин не исключает своего участия в виртуальном саммите по климату под эгидой США 22—23 апреля, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в ближайшее время в Шанхай приедет экс-глава Госдепа США Джон Керри, исполняющий обязанности спецпосланника американского президента по климату. Он намерен встретиться с китайским коллегой Се Чжэньхуа. При этом китайская сторона не подтвердила готовящийся визит Керри.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля МИД России подтвердил, что Москва контактирует с США по вопросам климатического саммита. Тем не менее Москва пока не приняла решения о формате участия в мероприятии.