Улан-Удэ, , 07:27 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 636. Об этом утром 13 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 486 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 808 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 432 больных. На амбулаторном лечении находятся 320 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 35 075 (+52) человек.

В реанимации остаются 56 пациентов в тяжёлом состоянии (31 — старше 65 лет). В том числе 24 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (17 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 68,6% — из 630 перепрофилированных коек занято 432.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом.

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