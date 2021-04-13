Москва, 13 апреля, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от Минобороны РФ поступил крупный финансовый иск, адресатом которого является ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» — производитель самолётов-амфибий Бе-200. Компания-ответчик входит в дивизион «Объединённой авиастроительной корпорации». Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Alexxx1979 Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева

Иск к ПАО подан 12 апреля 2021 года. Сумма требований составляет 459 155 330,14 рубля. Детали неизвестны, но в январе 2021 года министерство уже обращалось к комплексу Бериева с иском на аналогичную сумму, но тогда дело передали на рассмотрение другого арбитражного суда. Требование фигурирует как взыскание «процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.09.2017 по 29.03.2019 год». Этому предшествовало расторжение госконтракта через соответствующее решение суда.

В спорном контракте, заключенном в мае 2013 года, речь шла о поставке самолётов-амфибий типа Бе-200ЧС. Минобороны РФ внесло по контракту аванс в размере 6 726 480 000 рублей. В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по поставке товара контракт был расторгнут в августе 2017 года, и решением суда с ПАО был также взыскан аванс. За пользование деньгами министерство начислило комплексу Бериева проценты, которые и требует выплатить через суд.

Напомним, самолёты-амфибии поставлялись также для нужд МЧС России.