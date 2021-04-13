, 06:33 — REGNUM Под Оренбургом в реке Сакмара утонул местный житель. Он выпал из резиновой лодки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС.

Инцидент произошел 12 апреля в районе. Двое мужчин плавали по реке на резиновой лодке, при этом не используя индивидуальных спасательных средств.

В ведомстве подчеркнули, что во время паводка плавание на маломерных судах запрещено. Согласно правилам, на людях, которые находятся во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до четырёх метров, должны быть индивидуальные спасательные средства.