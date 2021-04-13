, 06:31 — REGNUM В Кемеровской области начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 1 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в региональном управлении МЧС РФ, в этот период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Кроме того, в два раза увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.

Так, до начала июня запрещено сжигать мусор и разводить костры;, устраивать свалки горючих отходов; загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами; оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.