Бангкок, , 07:27 — REGNUM В результате пожара, вспыхнувшего в двухэтажном автобусе с пассажирами в тайской провинции Кхон Каен, погибли пять человек и 20 пострадали. Об этом 13 апреля сообщает издание Reporters.

По данным полиции, в направлявшемся в Бангкок автобусе находились 33 пассажира и водители. При движении у автобуса лопнула шина заднего колеса, что привело к возгоранию. Пламя стремительно перекинулось на моторный отсек, а затем — на салон автобуса.

Отмечается, что оперативно прибывшие на место трагедии пожарные потушили пламя менее чем за 30 минут, но двухэтажное транспортное средство практически полностью оказалось уничтожено огнём. Из пяти погибших двое оказались детьми. Все пострадавшие доставлены в ближайшие медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перу в результате ДТП с участием автобуса погибли 20 человек и пострадали 14.