Тюмень, , 06:28 — REGNUM У тюменки забирают младенца из-за непредоставленной вовремя справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал 72ru.

Жительница Ишима Галина родила сына 10 марта. Ребёнок появился на свет недоношенным и его сразу же положили отдельно от матери — в палату интенсивной терапии. Галину выписали без сына 13 мая, чтобы вновь их положить 15 числа, но в соматическое отделение. Когда она пришла домой, то проявились признаки простуды. Она обратилась к терапевту. Но в роддом к малышу её не пустили, так как она не предоставила им на пороге справку об отсутствии коронавируса. Разрешили передать лишь памперсы. А в назначенный день Галине сообщили, что ей необходимо разрешение органов опеки, чтобы увидеть сына.

«Я пришла туда, а мне сунули бумажку об отказе от ребенка. Они заявили, что я ушла из роддома и бросила ребенка. У меня выписка на руках! Меня не пускали из-за странных справок, которые я в итоге делала. Я ничего не подписала. Сейчас на меня подали в суд, чтобы лишить родительских прав. Моего ребёнка увезли в Тюмень в дом малютки 8 апреля, я узнала об этом от адвоката», — сообщила галина журналистам.

По словам защитника, жилищные условия Галины и её супруга соответствуют для воспитания ребёнка, есть спальное место, вещи. Адвокат также выяснил, что ребёнку поменяли имя при переводе в Тюмень — из Арсения он стал Валерием.

Ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов. Семья Галины обратилась ещё и в областную прокуратуру.