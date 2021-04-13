Тюмень, 13 апреля, 2021, 06:28 — ИА Регнум. У тюменки забирают младенца из-за не предоставленной вовремя справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал 72ru.

Гвидо Рени. Избиение младенцев (фрагмент). 1611

Жительница Ишима Галина родила сына 10 марта. Ребёнок появился на свет недоношенным, и его сразу же положили отдельно от матери в палату интенсивной терапии. Галину выписали без сына 13 марта, чтобы вновь их положить 15 числа, но в соматическое отделение. Когда она пришла домой, то проявились признаки простуды. Она обратилась к терапевту. Но в роддом к малышу Галину не пустили, так как она не предоставила им на пороге справку об отсутствии коронавируса. Разрешили передать лишь памперсы. А в назначенный день Галине сообщили, что ей необходимо разрешение органов опеки, чтобы увидеть сына.

«Я пришла туда, а мне сунули бумажку об отказе от ребёнка. Они заявили, что я ушла из роддома и бросила ребёнка. У меня выписка на руках! Меня не пускали из-за странных справок, которые я в итоге делала. Я ничего не подписала. Сейчас на меня подали в суд, чтобы лишить родительских прав. Моего ребёнка увезли в Тюмень, в дом малютки 8 апреля, я узнала об этом от адвоката», — сообщила Галина журналистам.

По словам защитника, жилищные условия Галины и её супруга соответствуют требованиям для воспитания сына — есть спальное место, вещи. Адвокат также выяснил, что ребёнку поменяли имя при переводе в Тюмень — из Арсения он стал Валерием.

Ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов. Семья Галины обратилась ещё и в областную прокуратуру.