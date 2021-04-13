Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 07:27 — REGNUM В результате падения микроавтобуса в реку в индийском штате Джамму и Кашмир погибли семь человек и трое пострадали. Об этом со ссылкой на полицию 13 апреля сообщает газета The Times of India.

Отмечается, что шесть человек погибли на месте трагедии, один пострадавший скончался во время транспортировки в больницу на вертолёте.

По предварительной версии микроавтобус съехал с дороги и с большой высоты рухнул в реку из-за того, что водитель не справился с управлением. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, а также ведёт на месте поиск других возможных жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перу в результате ДТП с участием автобуса погибли 20 человек и пострадали 14.

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