, 06:27 — REGNUM В Чувашии дорожники обновят 15-километровый участок обхода города Чебоксары. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Речь идёт о ремонте дороги участке (км 0+000 — км 15+630) автодороги Р-176 «Вятка» Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар, обход г. Чебоксары. Дорожные рабочие устранят деформации и трещины, уложат покрытие из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Это позволит восстановить ровность покрытия и улучшить сцепные свойства.

Кроме того, в 2021 году устроят защитные слои на двух участках федеральной трассы М-7 «Волга» в Ядринском и Цивильском районах (км 588 — км 596, км 690 — км 694+500). Всего будет обновлено 12,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии на федеральных трассах приступили к строительству двух надземных пешеходных переходов в Моргаушском районе, реконструкции моста через реку Малый Цивиль на дороге федерального значения А-151 Цивильск — Ульяновск, также продолжилось строительство трёх надземных пешеходных переходов в Чебоксарском районе.