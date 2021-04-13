, 06:25 — REGNUM Десятидневный карантин больше не требуется соблюдать в обязательном порядке тем, кто пребывает в американский штат Нью-Йорк из других стран. Об этом 12 апреля сообщается на странице департамента здравоохранения региона.

Несмотря на это власти все же рекомендуют приезжим уйти на самоизоляцию по прибытию в штат и сдать тест на COVID-19 спустя три дня этого. Вместе с тем для указанной категории лиц остается обязательным требование иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Путешественники также обязаны заполнить специальную форму, которая содержит вопросы по поводу анализов на SARS-CoV-2 и перенесенного заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля власти штата Нью-Йорк отменили обязательный карантин для путешествующих внутри США.