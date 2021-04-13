Оренбургский район, Оренбургская область, , 06:23 — REGNUM В Оренбургской области спасателям от очевидца поступила информация о том, что в реке Каргалка возле села Приютово находится автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

На место выезжала оперативно-маневренная группа аварийно-спасательной службы Оренбуржья. Ее сотрудники убедились в правдивости поступивших сведений.

Руководство группы приняло решение об обследовании утонувшего автомобиля. Оказалось, что машина пуста. Однако в салоне были обнаружены документы: ПТС и страховой полис. Они переданы правоохранителям.