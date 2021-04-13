Новосибирск, , 06:22 — REGNUM В Новосибирской области с 20 апреля будут введены ограничения на вылов рыбы. Это связано с началом нереста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства региона, в это время охранять водоемы будут усиленные рейдовые группы, стационарные посты и общественные инспекторы.

«От эффективности принимаемых нами мер по охране водных биоресурсов в период нереста рыбы зависит состояние промысловых запасов в нашем регионе и потенциал их дальнейшего использования как в предпринимательских целях при осуществлении промышленного вылова рыбы, так и в целях личного потребления гражданами при любительском рыболовстве» — прокомментировал принимаемые меры министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Так, внимание Верхнеобского территориального управления Росрыболовства будет сосредоточено на пресечении браконьерства на рыбохозяйственных водоемах. Региональное управление МВД будет помогать контрольно-надзорным органам в выявлении и пресечении фактов незаконной добычи водных биоресурсов. Управление ветеринарии займётся дистанционным анализом оформления ветеринарных сопроводительных документов на производство рыбной продукции. Министерство природных ресурсов и экологии области сосредоточится на пресечении правонарушений в области природопользования и охраны окружающей среды.