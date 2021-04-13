Чебоксары, , 06:14 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии отменили аукцион о закупке полноприводного легкового автомобиля с начальной ценой в 2,4 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Извещение об отмене аукциона опубликовано 12 апреля, о чём уведомило красноармейское муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансового и хозяйственного обеспечения».

«Основание отмены аукциона в электронной форме — решение заказчика», — говорится в сообщении.

Напомним, речь шла о приобретении полноприводного автомобиля мощностью не менее 149 лошадиных сил. Максимальная цена контракта составляла 2 402 667 рублей, источник финансирования — местный бюджет Красноармейского района.

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